HydroGen Aktie
WKN DE: A0MKT1 / ISIN: US44887Q1085
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26.06.2026 16:36:00
Could This Hydrogen Stock Follow Bloom Energy's Path to Success?
For years, hydrogen fuel cells held promise as a source of clean energy, but hydrogen power disappointed both fans and investors. The world just wasn't ready for it.An enterprising outfit called Bloom Energy (NYSE: BE), however, has finally proven this renewable energy's underlying science can be the basis of a fiscally viable business. Specifically, in Q1 of this year, Bloom turned $751 million in solid oxide fuel cell revenue into non-GAAP (generally accepted accounting principles) per-share profit of $0.44, dramatically improving on its results a year earlier. Analysts expect more explosive top- and bottom-line growth going forward, too, assuming there's money to be made in the business.The question is, can perpetually struggling, persistently unprofitable hydrogen outfit Plug Power (NASDAQ: PLUG) finally follow in Bloom Energy's footsteps?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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