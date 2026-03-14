International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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14.03.2026 13:07:00
Could This International ETF Be One of the Best Investments of 2026?
Even after the recent market turbulence caused by the onset of the Iran conflict, stock valuations in the U.S. market are rather expensive on a historical basis. The average S&P 500 stock trades at nearly 23 times earnings, a historically elevated level, making it difficult for investors to find true "bargains" to add to their portfolios.One potential solution is to take a closer look at adding some international stocks. Right now, virtually every major notable international stock index is trading for a significant discount to its U.S. counterparts. As one example, the MSCI EAFE index, which tracks international stocks from developed countries, trades for just over 15 times earnings. Not only that, but most foreign stock indices have higher dividend yields as well -- the MSCI EAFE has a 3.4% yield as of this writing, compared to about 1.5% for the S&P 500.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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