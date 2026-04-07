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07.04.2026 18:37:00
Could This Under-the-Radar Healthcare Stock Set You Up for Life?
Krystal Biotech (NASDAQ: KRYS) has risen in prominence in recent years, with its shares gaining over 230% since 2021. Though it remains a mid-cap biotech with only a single marketed compound, it has an exciting pipeline and, if it executes its strategy effectively, may establish itself as a major drugmaker. However, stocks that generate life-changing returns do so through consistent performance over long periods -- think a few decades. Does Krystal Biotech have what it takes to pull that off?Image source: Getty Images.First, let's emphasize that Krystal Biotech has proven to be a fairly innovative company. In 2023, it received approval for Vyjuvek, a gene therapy indicated for the treatment of Dystrophic Epidermolysis Bullosa (DEB). This rare condition makes patients' skin extremely fragile, prone to blisters and wounds from otherwise minor friction. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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