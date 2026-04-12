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12.04.2026 10:44:00

Could Trump Ignite a Stock Market Rally by Suspending Tariffs?

President Trump watches the stock market. If you want proof, all you have to do is look through his social media posts. Or you can watch his 2026 State of the Union message, where he proclaimed, "The stock market is at 53 all-time record highs since the election." The president has seemed in the past to use the stock market as a barometer of sorts of his administration's performance. But that raises a question about what he might do if stocks are in a bear market as the November congressional elections draw near. Could Trump ignite a stock market rally by suspending tariffs?Image source: Official White House photo by Shealah Craighead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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