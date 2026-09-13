Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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13.09.2026 17:45:01
Could Upstart 10x From Here? The AI Fintech Platform Could Be the Most Misunderstood Stock on the Market
Upstart (NASDAQ:UPST), the AI lending platform, has been a publicly traded company for nearly six years, and it's taken investors on a wild ride.
After going public at the end of 2020, the stock skyrocketed during the heady bull market, and the business posted triple-digit revenue growth and strong profits thanks to low interest rates and stimulus payments during the pandemic.
However, Upstart's momentum unwound in 2022 as interest rates rose, and the stock crashed, losing more than 95% of its value at one point.
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|Upstart Holdings Inc Registered Shs
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