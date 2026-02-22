Vertex Aktie
Could Vertex Stock Help Turn $100,000 Into $1 Million by 2036?
Turning $100,000 into $1 million in a decade requires a compound annual growth rate (CAGR) of almost 26%. That's miles above the market's long-term average. It's also even better than a company like Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), an otherwise strong market-beater, has delivered over the past 10 years, with its outstanding CAGR of 18.2% during this period.Could the biotech perform even better in the next 10 years, and turn $100,000 into $1 million by 2036?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Jetzt informieren!
