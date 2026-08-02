People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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02.08.2026 22:45:00
Could You Retire With Less Than $1 Million? Millions of People Do.
Many people are busy saving and investing for their retirement, aiming to stop working with a $1 million nest egg. Many others are busy saving and investing for their retirement knowing that they will never end up with anything close to $1 million. Are they doomed? Not necessarily.Here's a look at whether you might need $1 million by retirement, along with why many people get by retiring with far less.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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