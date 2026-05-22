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Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.05.2026 08:01:49

Countdown mehrfach unterbrochen: SpaceX sagt Testflug von Starship-Rakete kurzfristig ab

Die Starship-Rakete spielt eine wichtige Rolle bei den Weltraumplänen von SpaceX und der Nasa. Jetzt muss ihr Start nach technischen Problemen verschoben werden. Derweil rückt der mit Spannung erwartete Rekord-Börsengang des Unternehmens von Elon Musk näher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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