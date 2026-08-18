Shine Corporate Aktie
WKN DE: A1164W / ISIN: AU000000SHJ1
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18.08.2026 06:00:14
Counterfeiting claims threaten to take the shine off Shein
The company has been targeted in more than 100 copyright lawsuits in US courts since the start of 2023Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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