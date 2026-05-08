Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.05.2026 10:49:00
Counterpoint-Zahlen: Apple wächst bei Smartphones am schnellsten, iPhone 17 vorn
Während der Smartphone-Markt grundsätzlich lahmt, feiert Apple mit dem iPhone 17 Absatzrekorde im ersten Quartal, schreiben die Analysten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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