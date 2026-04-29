Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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29.04.2026 04:31:40
Countries have collective interest to keep critical sea lanes open and secure: Zhulkarnain
The closure of the Strait of Hormuz, a critical waterway off Iran’s coast, has put key maritime chokepoints under the spotlightWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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