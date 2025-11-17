|
17.11.2025 06:31:29
Country Club (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Country Club (India) hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 111,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
