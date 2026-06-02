|
02.06.2026 06:31:29
Country Club (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Country Club (India) präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Country Club (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 183,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 128,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,080 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,270 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 783,15 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Country Club (India) einen Umsatz von 460,14 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.