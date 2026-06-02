Country Club (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Country Club (India) präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Country Club (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 183,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 128,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,080 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,270 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 783,15 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Country Club (India) einen Umsatz von 460,14 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at