Country Condos präsentierte Quartalsergebnisse

Country Condos veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 26,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Mit einem EPS von 0,080 INR lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Country Condos mit 0,080 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Jahresumsatz wurde auf 174,94 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 168,10 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at