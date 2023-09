Country Garden-Aktie gesucht: Gläubiger gewähren Country Garden anscheinend abermals Aufschub

Die Gläubiger hätten zugestimmt, die Rückzahlungsfrist für sechs von acht Onshore-Anleihen im Wert von 10,8 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Dollar) um drei Jahre zu verlängern, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Dienstag. Country Garden reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Bereits Anfang des Monats hatte der größte chinesische Immobilienentwickler einen Zahlungsausfall in letzter Minute durch eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen abwenden können. Country Garden sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet 178 Milliarden Euro. Allein in den kommenden zwölf Monaten werden Verbindlichkeiten in Höhe von fast 14 Milliarden Euro fällig. Dem stehen liquide Mittel von weniger als 13 Milliarden Euro gegenüber.

Die Aktie von Country Garden zieht im Handel in Hongkong zeitweise um 4,85 Prozent auf 1,08 HKD an.

Shanghai/Hongkong (Reuters)