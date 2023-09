Country Garden-Aktie tiefer: Neues Schuldenproblem für chinesische Immobilienfirma Country Garden

Nachdem das Unternehmen am Samstag durch eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet rund 500 Millionen Euro schwere Anleihe einen Zahlungsausfall abwenden konnte, werden am Dienstag zwei weitere Dollar-Anleihen fällig. Country Garden hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, dass die Zinszahlungen für die am 6. August fälligen Anleihen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Dollar ausbleiben. Für beide Zahlungen gab es eine 30-tägige Gnadenfrist, die am Dienstag ausläuft. Country Garden reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters. Sollte der Immobilienentwickler die Zahlungen nicht vor Ablauf der tilgungsfreien Zeit leisten, bestehe die Gefahr, dass das Unternehmen in Verzug gerate und Inhaber anderer Anleihen eine vorzeitige Rückzahlung forderten, sagten Anleihegläubiger und Anwälte. Dies verstärkt die Befürchtungen des Marktes, dass das Bauunternehmen in einen sich verschärfenden Liquiditätsengpass geraten könnte. Ein Zusammenbruch von Country Garden könnte die chinesische Immobilienkrise verschärfen und die Aussichten auf eine Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt insgesamt eintrüben. Der Immobiliensektor macht ein Viertel der Wirtschaftsleistung der Volksrepublik aus.

Die Aktie von Country Garden gibt im Handel in Hongkong zeitweise 0,98 Prozent auf 1,01 HKD nach.

