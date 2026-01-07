Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
|
07.01.2026 14:05:00
Coupang: Koreanischer E-Commerce-Riese zahlt Kunden Billionen-Entschädigung
Jeder der über dreißig Millionen Kunden erhält 50.000 Won, etwa 30 Euro. Verbraucherschützer warnen: Coupang kaufe sich so von weiteren Ansprüchen frei. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
