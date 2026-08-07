Coupang präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Coupang hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Coupang mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at