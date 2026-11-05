Coupang stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coupang hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,96 Milliarden USD – ein Plus von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coupang 9,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at