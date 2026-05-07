Coupang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coupang gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 8,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coupang 7,91 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at