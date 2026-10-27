Coupang vs. DICK'S Sporting Goods: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Should you invest in the logistics powerhouse of South Korea or a global sporting goods giant? We compare Coupang (NYSE:CPNG) and DICK'S Sporting Goods (NYSE:DKS) to find the better buy.

Coupang thrives by owning its entire delivery chain in high-density Asian markets. DICK'S Sporting Goods closed its acquisition of Foot Locker in September 2025 and is still working through the integration.

Both companies compete for consumer wallets in the competitive retail space, but they offer vastly different geographic exposures and growth profiles for investors.

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