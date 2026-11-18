DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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18.11.2026 17:09:02
Coupang vs. DoorDash: Which Delivery Giant's Stock Is a Better Buy for 2027?
Is the future of convenience found in a localized super-app or a global delivery network? Choosing between Coupang (NYSE:CPNG) and DoorDash (NASDAQ:DASH) requires weighing aggressive growth against regional dominance.
Both companies utilize sophisticated logistics to bridge the gap between merchants and consumers. While Coupang controls its own massive end-to-end delivery infrastructure in Asia, DoorDash acts as a digital layer connecting millions of users to local businesses across the West, making them primary contenders in the delivery space.
Coupang operates an expansive marketplace through brands like Play and Rocket Now, and it is a major player among retail stocks in its home market. It uses a proprietary WOW membership to lock in customers and recently expanded into exporting U.S. dairy products via Rocket Fresh. The company relies on its own logistics network to provide unique services like dawn delivery to its Korean and Taiwanese customer base.
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