GameStop Aktie

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WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

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07.11.2026 23:20:46

Coupang vs. GameStop: Which Consumer Stock Is a Better Buy Going Into 2027?

Investors looking for retail sector exposure face a choice between rapid digital expansion and a legacy chain's turnaround. Choosing between Coupang (NYSE:CPNG) and GameStop (NYSE:GME) requires weighing high-growth logistics against a cash-heavy balance sheet.

Coupang dominates the South Korean e-commerce market with its proprietary logistics network, offering ultra-fast delivery. GameStop, once a mall-based video game retailer, is pivoting toward collectibles and digital assets while managing a massive cash pile. Both are significant players among retail stocks seeking to capture evolving consumer habits in the digital age.

Coupang is a technology-driven company that provides retail, restaurant delivery, video streaming, and fintech services. It operates a two-sided marketplace that connects over 25 million active customers with a vast array of suppliers and merchants. The company relies on its WOW membership program, and partners with various international manufacturers, such as Sartori Cheese, to export perishable goods to South Korea via its Rocket Fresh platform.

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Aktien in diesem Artikel

Coupang 14,57 -0,61% Coupang
GameStop Corp 22,48 4,95% GameStop Corp
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,94 2,07% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

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