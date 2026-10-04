MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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05.10.2026 00:48:00
Coupang vs. MercadoLibre: What Revenue Trends Tell Investors About These International E-Commerce Companies
Coupang (NYSE:CPNG) primarily earns revenue by operating mobile e-commerce applications and digital delivery services across South Korea.
It launched a pilot fashion shopping program and established a security advisory committee, while navigating a regulatory investigation concerning alleged market dominance.
MercadoLibre (NASDAQ:MELI) generates revenue by providing digital commerce and integrated financial technology services to consumers throughout Latin America.
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Coupang
|12,45
|1,76%
|International Public Partnerships Ltd
|1,35
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|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
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|MercadoLibre Inc
|1 643,60
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