MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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10.10.2026 20:30:02

Coupang vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Coupang (NYSE:CPNG) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) means weighing South Korea's logistics king against Latin America's fintech and retail giant to see which offers better value for everyday investors.

Both companies dominate their respective regions through integrated ecosystems that provide commerce, payments, and delivery. While Coupang focuses on extreme density and speed in South Korea and Taiwan, MercadoLibre operates across 18 countries, leveraging its fintech arm to capture unbanked populations. This comparison examines their performance to determine the better buy today.

Coupang operates as a dominant force in South Korean e-commerce, offering retail, restaurant delivery, and video streaming. The company serves roughly 24.7 million active customers through brands like Eats and Play, operating within the retail stocks category. It also recently acquired luxury platform Farfetch to broaden its presence in high-end specialty retail across more than 190 countries, utilizing infrastructure from Amazon (NASDAQ:AMZN) to support its technology needs.

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MercadoLibre Inc 1 687,80 2,11% MercadoLibre Inc

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