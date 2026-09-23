MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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23.09.2026 23:17:15
Coupang vs. MercadoLibre: Which E-Commerce Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between Coupang (NYSE:CPNG) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) is a choice between two regional e-commerce giants. Both dominate their respective markets, but which is the better buy for long-term investors today?
Coupang has mastered the densely populated South Korean market with its proprietary logistics network. Meanwhile, MercadoLibre operates an expansive ecosystem of retail and financial services across Latin America. While both companies leverage massive user bases, they face different macroeconomic environments and competitive pressures, making this a classic match-up between established regional leaders.
Coupang operates a massive e-commerce marketplace and owned-inventory business primarily in South Korea, though it is expanding into Taiwan. It differentiates itself through its WOW membership program, providing benefits like dawn delivery where items ordered at night arrive by morning. The company also manages a proprietary payment platform and operates Farfetch to support its global luxury goods expansion.
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|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Coupang
|12,55
|-1,99%
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|24 380,00
|0,49%
|MercadoLibre Inc
|1 578,80
|-1,08%
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