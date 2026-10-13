Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
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13.10.2026 23:00:02
Coupang vs. Shopify: Absolute Scale vs. Seasonal Spikes in Revenue
Coupang (NYSE:CPNG) primarily earns its revenue through a retail marketplace, fresh grocery delivery operations, restaurant ordering services, and digital advertising products offered to consumers in South Korea.
It recently faced intensified regulatory scrutiny and court challenges involving antitrust authorities in South Korea, while expanding its smart fulfillment logistics network to reach additional geographic areas in Taiwan.
Shopify (NASDAQ:SHOP) generates most of its revenue by providing a commerce technology platform that equips merchants to manage digital storefronts, process customer payments, and coordinate shipping logistics.
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Nachrichten zu Coupang
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03.08.26
|Ausblick: Coupang präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|Coupang
|12,92
|-4,08%
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