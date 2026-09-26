Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
|
26.09.2026 05:56:01
Coupang vs. Shopify: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
As e-commerce evolves beyond basic delivery, investors often weigh physical infrastructure against digital platforms. Deciding between Coupang (NYSE:CPNG) and Shopify (NASDAQ:SHOP) requires understanding whether you prefer a regional logistics powerhouse or a global software provider.
Coupang operates as an end-to-end retail giant in South Korea, managing everything from warehouses to local doorsteps. Shopify provides the essential software tools that empower independent brands to sell products worldwide. While both benefit from digital shopping trends, their business models differ significantly in capital intensity and geographic scale.
Coupang operates a massive e-commerce and logistics network primarily serving the South Korean market through its integrated Rocket Delivery system. It offers a variety of services, including Rocket Fresh for groceries and the WOW membership program, which bundles delivery perks with streaming through Coupang Play. Coupang has established itself as a dominant force in the South Korean market among retail stocks through its aggressive investment in proprietary infrastructure and a cross-border partnership with J.Q. Dickinson Salt-Works.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coupang
|
03.08.26
|Ausblick: Coupang präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Coupang
Aktien in diesem Artikel
|Coupang
|12,16
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.