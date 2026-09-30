Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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30.09.2026 14:45:01
Coupang vs. Uber: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Coupang (NYSE:CPNG) and Uber Technologies (NYSE:UBER) dominate their respective regions and markets. But as they expand into new services and geographies, which stock offers the best path for your portfolio today?
Coupang has built a logistics powerhouse in East Asia, while Uber operates a massive global network for mobility and delivery. Comparing these two involves weighing Coupang's specialized regional infrastructure against Uber's diversified worldwide presence. Both companies are navigating a transition from high-growth start-ups to mature, profitable tech leaders.
Coupang operates as a massive e-commerce and logistics provider, offering retail, restaurant delivery, and video streaming services primarily in South Korea and Taiwan. The company relies on its WOW membership program to drive loyalty among its broad customer base of individual consumers and merchants. It recently expanded its reach through a cross-border partnership with J.Q. Dickinson Salt-Works to distribute goods across Asia, cementing its position among retail stocks.
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