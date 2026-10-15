Uber Technologies Aktie
ISIN: ARCAVA4601A0
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15.10.2026 16:44:01
Coupang vs. Uber Technologies: Decelerating Versus Steady Revenue Growth
Coupang (NYSE:CPNG) primarily generates revenue by operating an e-commerce marketplace and a fresh grocery delivery network in South Korea.
It recently filed administrative actions in the Seoul Administrative Court to contest a $462 million data security fine from regulators, while its executives also testified at a National Assembly audit regarding an antitrust probe.
Uber Technologies (NYSE:UBER) operates a digital network connecting everyday consumers with independent providers for ride-hailing and local delivery services.
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