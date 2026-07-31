Coursera: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coursera hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coursera -0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Coursera im vergangenen Quartal 298,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coursera 187,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at