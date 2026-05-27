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27.05.2026 23:46:19
Court Orders Customs Chief to Address Compliance on Refunding Tariffs
The surprising demand to appear at a hearing suggested new concern about the Trump administration’s efforts to repay the full $166 billion owed from illegally imposed tariffs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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