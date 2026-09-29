Court Sanctions Nuveen's Recommended Cash Bid For Schroders

(RTTNews) - Tuesday, American asset manager Nuveen LLC announced that the Court has sanctioned the Scheme of Arrangement for the recommended cash acquisition of Schroders plc (SDR.L) by Bidco, a subsidiary of Nuveen.

Notably, the scheme will become effective when the Court order is delivered to the Registrar of Companies, which is expected on 1 October 2026.

In light of this move, applications have been made to suspend trading in Schroders Shares on the London Stock Exchange's main market for listed securities and the listing of Schroders Shares on the Official List of the Financial Conduct Authority.

SDR was trading at 589.00 pence, up 0.08 percent on the London Stock Exchange.