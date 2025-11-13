Courtside Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Courtside Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Courtside Group -0,070 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at