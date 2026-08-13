|
13.08.2026 06:31:29
Courtside Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Courtside Group präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Courtside Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!