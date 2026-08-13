Courtside Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Courtside Group präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Courtside Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at