COVA Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COVA Acquisition hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 240,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at