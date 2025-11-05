COVA Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

COVA Acquisition hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat COVA Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 219,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at