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21.05.2026 06:31:29
COVA Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
COVA Acquisition hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,72 Prozent auf 131,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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