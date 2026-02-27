Covalon Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Covalon Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 6,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covalon Technologies 8,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at