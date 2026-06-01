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01.06.2026 06:31:29
Covance SoftSol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Covance SoftSol veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,300 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 426,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,9 Millionen INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 18,46 INR beziffert. Im Vorjahr waren 8,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,46 Milliarden INR gegenüber 1,02 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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