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11.11.2026 06:31:29
Covance SoftSol: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Covance SoftSol hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Covance SoftSol 4,96 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 281,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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