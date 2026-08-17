Covance SoftSol: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Covance SoftSol stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,71 INR. Im Vorjahresviertel hatte Covance SoftSol 5,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,06 Prozent auf 292,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 332,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at