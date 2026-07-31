Covenant Transport veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Covenant Transport veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,91 Prozent auf 332,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at