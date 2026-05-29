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29.05.2026 06:31:29
Coveo Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Coveo Solutions hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coveo Solutions -0,090 CAD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 49,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,420 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 205,02 Millionen CAD – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Coveo Solutions 185,37 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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