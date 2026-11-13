COVER: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COVER hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,16 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at