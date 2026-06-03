Cover Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cover Technologies hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cover Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at