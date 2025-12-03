Cover Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cover Technologies präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cover Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at