Cover Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cover Technologies gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Cover Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at