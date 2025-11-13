COVER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

COVER ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COVER die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,18 JPY je Aktie vermeldet.

COVER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at