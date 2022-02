Covestro: Weitere 37 Prozent Aufwärtspotenzial

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Baader Bank hat die Aktien der deutschen Chemieproduzenten nach deren starken Start in das neue Börsenjahr erneut genauer analysiert. Experte Markus Mayer erklärte, die Branche dürfte im laufenden Jahr mit voller Fahrt in die letzte Zyklusphase gehen. Er bleibt daher optimistisch für die Hersteller gestimmt.Jedoch rät Mayer, von Spezialisten für Standardprodukte eher auf Spezialchemieproduzenten umzuschichten. Des Weiteren geht er davon aus, dass demnächst die mittelgroßen oder großen Konzerne besser laufen dürften als kleinere Unternehmen.Seine Einstufung für Covestro bestätigte er mit "Buy". Den fairen Wert beziffert er auf 75,00 Euro, was 37 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liegt.